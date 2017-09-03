Рафаэль Надаль: "Лучше бы Фоньини дисквалифицировали сразу"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался недоволен работой организаторов US Open в связи с ситуацией вокруг Фабио Фоньини. Итальянец был дисквалифицирован за оскорбительные выражения в адрес судьи в игре первого круга против Стефано Травалье. Фоньини проиграл соотечественнику, а в парном разряде вместе с Симоне Болелли успел пробиться в третий круг, после чего был лишен права участия в турнире.

- Фоньини выиграл два матча после этого. Лучше бы его дисквалифицировали сразу, а не через три дня, - цитирует BBC Надаля.