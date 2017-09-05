Рафаэль Надаль: "И мне, и Рублеву есть что терять"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в преддверии матча 1/4 финала US Open против россиянина Андрея Рублева подчеркнул, что им обоим есть что терять. Он также добавил, что не хочет становиться старше.

– Конечно, он молод, но в то же время он в четвертьфинале, – приводит BBC слова Надаля. – У него есть шанс пробиться в полуфинал впервые в карьере, я же был там несколько раз. И мне, и ему есть что терять. Но хочу отметить, что в теннисе главное победы, а не поражения. В конце карьеры никто не вспомнит о твоих неудачах.

Конечно, лучше, когда тебе 19, а не 31. И я не хочу становиться старше.

Встреча между Надалем и Рублевым пройдет завтра, 6 сентября.