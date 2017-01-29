Рафаэль Надаль: "Федерер заслужил эту победу больше, чем я"

Рафаэль Надаль после поражения в финале Australian Open от Роджера Федерера (4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6) отметил, что швейцарец одержал заслуженную победу. По словам испанского теннисиста, Australian Open – одно из лучших спортивных состязаний в мире.

– Поздравляю Роджера с победой, – сказал Надаль по окончании финала. – То, как он играл, – просто удивительно! Он вернулся в тур, и это очень здорово. Благодарю за поддержку всех тех, кто болел за меня в Австралии и у экранов телевизоров. Никогда не забуду атмосферу, в которой я находился здесь. Она навсегда останется в моем сердце. Я долгое время не мог играть в полную силу из-за травм, и наконец-то у меня получилось. Боролся как мог. Считаю, что Роджер заслужил эту победу больше, чем я.

Чувствую, что достиг высокого уровня. Буду стараться показать в этом сезоне хороший результат. Я вернулся с большими надеждами. Спасибо огромное всей моей команде, всей моей семье. Australian Open – одно из лучших спортивных состязаний в мире! Долго говорить не буду, чтобы Роджер как можно скорее получил заветный трофей!