Рафаэль Надаль: "Федерер вывел теннис на новый уровень"

Испанец Рафаэль Надаль отметил, что Роджер Федерер имеет такой арсенал ударов, каким не владеет ни один теннисист в мире. Спортсмены сыграли между собой 35 матчей, в 25 победил Надаль, а Федерер праздновал успех 10 раз. Надаль начнет свое выступление на US Open матчем против Дениса Истомина.

- Ни у одного теннисиста я не видел такого набора ударов, как у Роджера Федерера. Подача, передвижение по корту, резаные удары - он умеет все, - приводит слова испанца Tennis World. - Федерер вывел теннис на новый уровень, и я очень рад, что играю в его эпоху.