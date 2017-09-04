Рафаэль Надаль: "Федерер? Поговорим о нем, если обыграю Рублева"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на пресс-конференции после матча US Open против Александра Долгополова отметил, что не думает о возможном противостоянии с Роджером Федерером в полуфинале турнира. Первая ракетка мира в четвертьфинале встретится с россиянином Андреем Рублевым.

- Федерер? Сейчас не время говорить о нем, - приводит слова Надаля пресс-служба турнира. - Мой ближайший соперник - Рублев, а он в трех сетах обыграл Димитрова и Гоффена. Поговорим о Федерере, если я выиграю.

Отметим, Федерер в четвертьфинал еще не вышел. В четвертом круге он встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.