Рафаэль Надаль: "Федерер? Поговорим о нем, если обыграю Рублева"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на пресс-конференции после матча US Open против Александра Долгополова отметил, что не думает о возможном противостоянии с Роджером Федерером в полуфинале турнира. Первая ракетка мира в четвертьфинале встретится с россиянином Андреем Рублевым.
- Федерер? Сейчас не время говорить о нем, - приводит слова Надаля пресс-служба турнира. - Мой ближайший соперник - Рублев, а он в трех сетах обыграл Димитрова и Гоффена. Поговорим о Федерере, если я выиграю.
Отметим, Федерер в четвертьфинал еще не вышел. В четвертом круге он встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Александр Долгополов-мл. (теннис)
- Филипп Кольшрайбер
- Григор Димитров
- Андрей Рублев
rusfed 2.0
Правильно говорит. Надаль сможет о Федерере не раньше Шанхай Оупен поговорить )
23:15