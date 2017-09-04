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Рафаэль Надаль: "Федерер? Поговорим о нем, если обыграю Рублева"

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль на пресс-конференции после матча US Open против Александра Долгополова отметил, что не думает о возможном противостоянии с Роджером Федерером в полуфинале турнира. Первая ракетка мира в четвертьфинале встретится с россиянином Андреем Рублевым

- Федерер? Сейчас не время говорить о нем, - приводит слова Надаля пресс-служба турнира. - Мой ближайший соперник - Рублев, а он в трех сетах обыграл Димитрова и Гоффена. Поговорим о Федерере, если я выиграю.

Отметим, Федерер в четвертьфинал еще не вышел. В четвертом круге он встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Правильно говорит. Надаль сможет о Федерере не раньше Шанхай Оупен поговорить )

23:15