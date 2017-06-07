Рафаэль Надаль: "Это не лучший способ попасть в полуфинал"

Испанец Рафаэль Надаль выразил сочувствие соотечественнику Пабло Карреньо Бусте, который не доиграл четвертьфинальный матч Roland Garros-2017. Он отказался от борьбы при счете 6:2, 2:0 в пользу Надаля.

– Это не самый лучший способ попасть в полуфинал, – цитирует AFP Надаля. – Мне его очень жаль. Он хорошо играл. Но думаю, что турнир у Пабло получился хорошим, он принесет ему пользу. Дальше моим соперником будет Тим. Мне нужно ставить его в неудобные положения, чтобы нейтрализовать. Это сильный соперник. В Риме я не смог правильно против него сыграть.