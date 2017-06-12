Рафаэль Надаль: "Если буду чувствовать боль в коленях, победить на Уимблдоне будет невозможно"

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, что выиграть Уимблдон будет практически невозможно, если он будет чувствовать боль в коленях. Он также добавил, что ему стало сложнее играть на траве.

Ранее Надаль выиграл свой 10-й титул на Roland Garros. Он также является двукратным победителем Уимблдона.

– Если я буду чувствовать боль в коленях, то по опыту знаю – победить на Уимблдоне будет почти невозможно, – приводит The Independent слова Надаля. – То, что случилось с моими коленями с 2012 года, сделало меня сильнее, но теперь мне намного сложнее играть на траве. Прошло довольно много времени с тех пор, как я хорошо играл на Уимблдоне. Я люблю траву, все это знают. На этом покрытии очень приятно играть. В прошлом году мне пришлось пропустить турнир, поэтому надеюсь, что подготовка пройдет как нужно и так, как мне хочется. Если я буду здоров и правильно подготовлюсь, вероятность показать хороший результат значительно повысится.

Десятикратный! Надаль выиграл Roland Garros