Рафаэль Надаль: "Джокович и Маррэй имеют отрыв от всех остальных"

Испанец Рафаэль Надаль считает, что не все из так называемой "большой четверке" мужского тенниса в равной форме подходят к US Open. По мнению испанца, Новак Джокович и Энди Маррэй превосходят сейчас его и Роджера Федерера.

– Так называемая "большая четверка" становится старше, – цитирует официальный сайт US Open Надаля. – Это нормально, что появляется кто-то из молодых, готовых подняться на вершину. Но все-таки Новак и Энди имеют хорошие позиции в гонке. Я был травмирован. А до травмы был третьим. Причем не так далеко от второго номера. У Роджера тоже тяжелый год с точки зрения травм. Посмотрим, как все получится. Очевидно, что мы вчетвером здесь не навсегда. И да, у Энди и Новака есть отрыв от остальных.