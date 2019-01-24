Рафаэль Надаль: "Джокович - фаворит второго полуфинала, но случится может все что угодно"

После победы над Стефаносом Циципасом (6:2, 6:4, 6:0) и выхода в финал Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль поделился мнением о втором полуфинале, в котором первая ракетка мира Новак Джокович встретится с Люкой Пуйем.

– Конечно, Новак – фаворит. Он был на этой стадии так много раз, а для Люки это первый полуфинал. Я всегда считал Люку одним из тех игроков, кто обладает огромным потенциалом. Правда, что Новак невероятно солидно играет, но это теннисный матч и может случиться все, что угодно, - сказал Надаль в интервью у корта.