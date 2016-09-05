Рафаэль Надаль: "Допустил большую ошибку на тай-брейке"

Рафаэль Надаль после поражения в матче четвертого круга US Open с французом Лукасом Пуйе признал, что допустил ошибку тай-брейке. Также он отметил, что соперник провел хороший поединок.

- Я допустил большую ошибку на тай-брейке, - цитирует Tennis World Надаля. - Поверил раньше времени в победу, что и стало ошибкой. Проблема заключается в том, что игра дошла до тай-брейка в пятом сете. Нужно было выиграть первый. Соперник провел хороший матч, начал великолепно. Я же мог бы сыграть лучше в определенных вещах. Тем не менее, у меня было правильное отношение, так как боролся до последнего мяча. Однако чего-то не хватило. Нужно было спокойнее играть. Сейчас необходимо продолжать работать, чтобы вернуться на уровень, который был до травмы.