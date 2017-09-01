Рафаэль Надаль: "Действительно думаю, что могу показывать гораздо более качественный теннис"

Испанец Рафаэль Надаль назвал победу над японцем Таро Даниэлем (4:6, 6:3, 6:2, 6:2) во втором круге US Open очень важной для него. Первая ракетка мира также добавил, что может показывать более качественный теннис.

В следующем круге испанец сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.

– Для меня это очень важная победа, – приводит официальный сайт турнира слова Надаля. – Это правда, что я играл не лучшим образом. В первом сете у меня было много возможностей, но я его проиграл.

Мне нужно улучшать много вещей. Я действительно думаю, что могу показывать гораздо более качественный теннис, и буду для это очень стараться.