Радванска вышла во второй круг Roland Garros

Полька Агнешка Радваньска в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграла француженку Фиону Ферро со счетом 6:1, 6:1.

Следующей оппоненткой Радванской станет бельгийка Элисон ван Уйтванк.

Также во второй круг вышли француженка Хлоэ Паке, румынка Симона Халеп и латвийка Анастасия Севастова.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Радванска А. (Польша, 9) – Ферро (Франция, WC) – 6:1, 6:1

Паке (Франция, WC) – Плишкова Кр. (Чехия) – 6:7 (4:7), 6:2, 6:2

Халеп (Румыния, 3) – Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:3

Севастова (Латвия, 17) – Бек А. (Германия) – 6:2, 6:4