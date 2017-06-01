Полька Агнешка Радванска вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, обыграв бельгийку Элисон Ван Уйтванк со счетом 6:7 (3:7), 6:2, 6:3.

За выход в четвертый круг турнира Радванска поборется с француженкой Ализе Корне.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Радванска А. (Польша, 9) - Ван Уйтванк (Бельгия, Q) - 6:7(3:7), 6:2, 6:3

Корне (Франция) - Стрыцова (Чехия, 20) - 6:4, 6:1

Свитолина (Украина, 5) - Пиронкова (Болгария) - 3:6, 6:3, 6:2