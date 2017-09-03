Радванска проиграла Вандевэй в третьем круге US Open

Американка Коко Вандевэй в трех сетах одолела Агнешку Радванску из Польши в третьем круге US Open. Следующей соперницей хозяйки корта станет чешка Люси Шафаржова.

Украинка Элина Свитолина в двух сетах обыграла еще одну представительницу США Шелби Роджерс. В четвертом раунде она встретится с победительницей дуэли между россиянкой Еленой Весниной и хозяйкой корта Мэдисон Кис.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Свитолина (Украина, 4) – Роджерс (США) – 6:4, 7:5

Вандевэй (США, 20) – Радванска (Польша, 10) – 7:5, 4:6, 6:4