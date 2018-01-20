Радванска проиграла Си Сувэй в третьем круге Australian Open

Агнешка Радванска из Польши уступила представительнице Тайваня Си Сувэй в третьем круге Australian Open. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 5:7.

Соперницей Си Сувэй по 1/8 финала станет немка Ангелик Кербер, которая победила россиянку Марию Шарапову.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Си Сувэй (Тайвань) – А. Радванска (Польша, 26) – 6:2, 7:5