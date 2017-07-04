Радванска обыграла Янкович, Гаврилова уступила Мартич в первом круге Уимблдона

Агнешка Радванска из Польши в двух сетах обыграла сербку Елену Янкович в первом круге Уимблдона. Ее следующая соперница определится в поединке хозяйки корта Кэти Бултер и американки Кристины Макхэйл.

Представительница Австралии Дарья Гаврилова, ранее выступавшая за Россию, в трех сетах уступила хорватке Петре Мартич, прошедшей через квалификацию. Зарина Дияс из Казахстана одолела китаянку Хань Синьюнь и теперь встретится с австралийкой Ариной Родионовой, ранее победившей Анастасию Павлюченкову.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Радванска (Польша, 9) – Янкович (Сербия) – 7:6 (7:3), 6:0

Викмайер (Бельгия) – Бондаренко (Украина) – 6:2, 7:5

Херцог (Словения, Q) – Бек (Германия) – 6:2, 6:1

Мартич (Хорватия, Q) – Гаврилова (Австралия, 20) – 6:4, 2:6, 10:8

Голубич (Швейцария) – Чжан Шуай (Китай, 30) – 6:3, 6:7(2:7), 6:1

Дияс (Казахстан, WC) – Хань Синьюнь (Китай) – 6:3, 6:4

Лепченко (США) – Дэвис (США, 28) – 6:4, 7:5