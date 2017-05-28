Пуйе в пяти сетах одолел Беннето в первом круге Roland Garros

Француз Лукас Пуйе в пяти сетах вырвал победу у соотечественника Жюльена Беннето в первом круге Roland Garros. Поединок продлился 3 часа и 25 минут. Следующим соперником хозяина корта станет бразилец Томаз Беллуччи, одолевший серба Душана Лайовича.

Испанец Томми Робредо обыграл британца Дэниэла Эванса и теперь встретится с болгарином Григором Димитровым.

Также в следующий раунд пробились голландец Робин Хаасе и аргентинец Марко Трунхельити, прошедший через квалификацию.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пуйе (Франция, 16) – Беннето (Франция, WC) – 7:6 (8:6), 3:6, 4:6, 6:3, 6:4

Беллуччи (Бразилия) – Лайович (Сербия) – 4:6, 7:5, 6:4, 6:4

Хаасе (Голландия) – Де Минаур (Австралия, WC) – 6:2, 6:3, 6:1

Трунхельити (Аргентина, Q) – Алис (Франция, WC) – 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:4

Робредо (Испания) – Эванс (Великобритания) – 5:7, 6:4, 6:3, 6:1