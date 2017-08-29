Пуйе, Дональдсон и Чорич вышли во второй круг US Open

Венгер Мартон Фучович переиграл француза Николя Маю в первом круге US Open. В других встречах француз Лукас Пуйе выиграл у бельгийца Рубена Бемельманса, австралиец Джон-Патрик Смит одолел итальянца Томаса Фаббиано, американец Джек Сок одолел австралийца Джордана Томпсона, американец Джаред Дональдсон оказался сильнее грузина Николоза Басилашвили, а хорват Борна Чорич обыграл чеха Иржи Веселы.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маю (Франция) – Фучович (Венгрия) – 6:3, 2:6, 6:4, 2:6, 7:6 (7:3)

Пуйе (Франция) – Бемельманс (Бельгия) – 6:3, 6:4, 6:4

Фаббиано (Италия) – Смит (Австралия) – 7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Томпсон (Австралия) – Сок (США) – 6:2, 7:6 (14:12), 1:6, 5:7, 6:4

Дональдсон (США) – Басилашвили (Грузия) – 6:0, 4:6, 6:3, 7:6 (8:6)

Чорич (Хорватия) – Веселы (Чехия) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:2