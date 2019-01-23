Пуй обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open

Француз Люка Пуй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинальном матче он обыграл канадского теннисиста Милоша Раонича - 7:6(7:4), 6:3, 6:7(2:7), 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 6 минут.

За выход в финал Пуй поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) - Кеи Нишикори (Япония).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Люка Пуй (Франция, 28) - Милош Раонич (Канада, 16) - 7:6(7:4), 6:3, 6:7(2:7), 6:4

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