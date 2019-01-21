Пуй обыграл Чорича и вышел в 1/4 финала Australian Open

Французский теннисист Люка Пуй обыграл хорвата Борну Чорича (6:7(4:7), 6:4, 7:5, 7:6(7:2)) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 19 минут.

В 1/4 финала француз сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Люка Пуй (Франция, 28) - Борна Чорич (Хорватия, 11) - 6:7(4:7), 6:4, 7:5, 7:6(7:2)