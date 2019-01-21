Пуй обыграл Чорича и вышел в 1/4 финала Australian Open

Французский теннисист Люка Пуй обыграл хорвата Борну Чорича (6:7(4:7), 6:4, 7:5, 7:6(7:2)) в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 19 минут.
В 1/4 финала француз сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Люка Пуй (Франция, 28) - Борна Чорич (Хорватия, 11) - 6:7(4:7), 6:4, 7:5, 7:6(7:2)
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