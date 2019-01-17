13:18 | Теннис — "Большой шлем"

Пуй и Болт - в третьем круге Australian Open

Обсудить
0

Француз Люка Пуй пробился в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда он обыграл немца Максимилиана Мартерера - 7:6 (10:8), 7:6 (10:8), 5:7, 6:4. Поединок продолжался 3 часа 24 минуты.

В другом матче дня австралиец Алекс Болт обыграл француза Жиля Симона - 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Люка Пуй (Франция, 28) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 7:6 (10:8), 7:6 (10:8), 5:7, 6:4

Алекс Болт (Австралия, WC) - Жиль Симон (Франция, 29) - 2:6, 6:4, 4:6, 7:6 (10:8), 6:4

 Все о теннисе - здесь

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2019/1/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ