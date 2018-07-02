Прошлогодняя полуфиналистка проиграла в первом круге Уимблдона

Бельгийка Янина Викмайер стала первой теннисисткой, оформившей выход во второй круг Уимблдона-2018. Она в двух сетах переиграла Мону Бартель из Германии – 7:5, 6:2. Прошлогодняя полуфиналистка турнира Магдалена Рыбарикова уступила Соране Кирсте и была вынуждена покинуть турнир в первый же день – 5:7, 3:6.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Янина Викмайер (Бельгия) – Мона Бартель (Германия, Q) – 7:5, 6:4

Сорана Кирстя (Румыния) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – 7:5, 6:3