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19:57 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Президент ITF: "Возвращение Шараповой пошло на пользу теннису"


Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти отметил, что возращение россиянки Марии Шараповой хорошо для тенниса. Он также добавил, что спортсменка отбыла свое наказание за употребление мельдония и заслуженно получила шанс вернуться.

 
Понедельник. Нью-Йорк. Мария ШАРАПОВА.Радость, слезы, овация. Победа Шараповой в кадрах

Напомним, что Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев. В первом круге US Open она победила вторую ракетку мира румынку Симону Халеп и теперь сыграет с венгеркой Тимеей Бабош.

– Шарапова хорошо известна в мире спорта. У нее много поклонников, она играет в хороший теннис, – приводит BBC слова Хэггерти. – У нее был один инцидент, но остальная часть ее карьеры была великолепной. Ее возвращение хорошо для тенниса. Шарапова отбыла свое наказание и получила шанс вернуться.

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