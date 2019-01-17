Потапова проиграла Кис на Australian Open

Россиянка Анастасия Потапова проиграла во втором круге Australian Open. В двух сетах она уступила американке Мэдисон Кис.

Следующей соперницей американской теннисистки будет Элисе Мертенс, которая во втором круге одолела россиянку Маргариту Гаспарян.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США, 17) - Анастасия Потапова (Россия) - 6:3, 6:4

Си Сувэй (Тайвань, 28) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:3, 6:4