16:45 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Потапова пробилась в основную сетку Уимблдона

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Россиянка Анастасия Потапова сыграет в основной сетке Уимблдона. В решающем матче квалификации она победила соотечественницу Елизавету Куличкову – 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

Имя первой соперницы Потаповой в основной сетке Уимблдона станет известно позже.

Родина встретится с Плишковой, Александрова - с Мугурусой

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Про Куличкову пару лет назад поцреоты говорили, что это будущая звезда тенниса.)) Сдулась даже не начав пылить.))

19:10

vinnipuh2

Первый взрослый ТБШ в 16 лет, пройти квалификацию (3 матча) и попасть в основную сетку. Молодчина.

19:06