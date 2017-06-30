Потапова пробилась в основную сетку Уимблдона

Россиянка Анастасия Потапова сыграет в основной сетке Уимблдона. В решающем матче квалификации она победила соотечественницу Елизавету Куличкову – 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

Имя первой соперницы Потаповой в основной сетке Уимблдона станет известно позже.