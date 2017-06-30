Потапова пробилась в основную сетку Уимблдона

Россиянка Анастасия Потапова сыграет в основной сетке Уимблдона. В решающем матче квалификации она победила соотечественницу Елизавету Куличкову – 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
Имя первой соперницы Потаповой в основной сетке Уимблдона станет известно позже.
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Про Куличкову пару лет назад поцреоты говорили, что это будущая звезда тенниса.)) Сдулась даже не начав пылить.))
19:10
vinnipuh2
Первый взрослый ТБШ в 16 лет, пройти квалификацию (3 матча) и попасть в основную сетку. Молодчина.
19:06