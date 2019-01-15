Потапова победила Пармантье и вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open обыграла француженку Полин Пармантье - 6:4, 7:6 (7:5).
В следующем раунде она встретится с американкой Мэдисон Кис, которая обыграла австралийку Дестани Айяву - 6:2, 6:2.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) - Полин Пармантье (Франция) - 6:4, 7:6 (7:5)
Мэдисон Кис (США, 17) - Дестани Айява (Австралия, WC) - 6:2, 6:2
Загрузка...