04:53 | Теннис — "Большой шлем"

Потапова победила Пармантье и вышла во второй круг Australian Open

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Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open обыграла француженку Полин Пармантье 6:4, 7:6 (7:5).

В следующем раунде она встретится с американкой Мэдисон Кис, которая обыграла австралийку Дестани Айяву - 6:2, 6:2.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Анастасия Потапова (Россия) - Полин Пармантье (Франция) - 6:4, 7:6 (7:5)

Мэдисон Кис (США, 17) - Дестани Айява (Австралия, WC) - 6:2, 6:2

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