Потапова не доиграла матч на Уимблдоне из-за травмы

Чемпионка прошлогоднего юнирского Уимблдона Анастасия Потапова, на этот раз пробившаяся в основную сетку из квалификации, не смогла доиграть свой матч первого круга с немкой Татьяной Марией. При счете 2:1 во второй партии 16-летняя российская теннисистка упала, догоняя укороченный, и повредила левую ногу. После медицинского тайм-аута Потапова провела несколько розыгрышей, но была вынуждена отказаться от продолжения борьбы.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Мария (Германия) – ПОТАПОВА (Россия, Q) – 6:3, 2:2, отказ