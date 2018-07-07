Победитель квалификации Гулбис выбил четвертую ракетку мира Зверева с Уимблдона

Матч третьего круга Уимблдона-2018 завершился сенсацией. Латвиец Эрнест Гулбис, пробившийся в основную сетку из квалификации, взял верх над четвертой ракеткой мира Александром Звервевым из Германии.
В четвертом круге Гулбис сыграет с победителем матча Ник Киргиос - Кеи Нишикори.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Эрнест Гулбис (Латвия, Q) - Александр Зверев (Германия, 4) - 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0
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