21:25 | Теннис — "Большой шлем"

Победитель квалификации Гулбис выбил четвертую ракетку мира Зверева с Уимблдона


Матч третьего круга Уимблдона-2018 завершился сенсацией. Латвиец Эрнест Гулбис, пробившийся в основную сетку из квалификации, взял верх над четвертой ракеткой мира Александром Звервевым из Германии.

В четвертом круге Гулбис сыграет с победителем матча Ник Киргиос - Кеи Нишикори.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Эрнест Гулбис (Латвия, Q) - Александр Зверев (Германия, 4) - 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/1/

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