Чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 19 минут.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 53 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Татьяна Мария (Германия) - Агнешка Радванска (Польша) - 6:3, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:4, 7:6 (7:4)
Каролина Мухова (Чехия, Q) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:4, 6:2
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