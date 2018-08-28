Чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 19 минут.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Татьяна Мария (Германия) - Агнешка Радванска (Польша) - 6:3, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:4, 7:6 (7:4)

Каролина Мухова (Чехия, Q) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:4, 6:2