00:16 | Теннис — "Большой шлем"

Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США


Чешка Каролина Плишкова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, обыграв Зарину Дияс из Казахстана со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 19 минут.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Татьяна Мария (Германия) - Агнешка Радванска (Польша) - 6:3, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 8) - Зарина Дияс (Казахстан) - 6:4, 7:6 (7:4)

Каролина Мухова (Чехия, Q) - Даяна Ястремская (Украина) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2018/11/

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Материалы других СМИ