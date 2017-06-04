Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв немку Карину Виттхефт со счетом 7:5, 6:1.
За выход в четвертьфинал турнира Плишкова поспорит с победительницей матча между колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо и парагвайкой Вероникой Сепеде Ройг.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Плишкова Кар. (Чехия, 2) - Виттхефт (Германия) - 7:5, 6:1
Свитолина (Украина, 5) - Линетт (Польша) - 6:4, 7:5
Мартич (Хорватия, Q) - Севастова (Латвия, 17) - 6:1, 6:1