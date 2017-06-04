Чешка Каролина Плишкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв немку Карину Виттхефт со счетом 7:5, 6:1.

За выход в четвертьфинал турнира Плишкова поспорит с победительницей матча между колумбийкой Марианой Дуке-Мариньо и парагвайкой Вероникой Сепеде Ройг.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Плишкова Кар. (Чехия, 2) - Виттхефт (Германия) - 7:5, 6:1

Свитолина (Украина, 5) - Линетт (Польша) - 6:4, 7:5

Мартич (Хорватия, Q) - Севастова (Латвия, 17) - 6:1, 6:1