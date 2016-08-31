07:35 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Плишкова – во втором круге US Open

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Представительница Чехии Каролина Плишкова вышла во второй круг US Open, переиграв в двух сетах американку Софию Кенин – 6:4, 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Плишкова (Чехия, 10) – Кенин (США, WC) – 6:3, 6:3

Кинг (США) – Лоттнер (Германия) – 7:6 (7:2), 6:3

Янкович (Сербия) – Дуке-Мариньо (Колумбия) – 6:4, 6:1

Лепченко (США) – Пэн Шуай (Китай) – 4:6, 7:6 (11:9), 6:3

Гонсалес (Парагвай) – Ковинич (Черногория) – 7:5, 6:2

Зигемунд (Германия) – Мария Тиг (Румыния) – 3:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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