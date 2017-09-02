Плишкова – в четвертом круге US Open

Чешка Каролина Плишкова в трех сетах одолела Чжан Шуай из Китая в третьем круге US Open. Следующая соперница первой ракетки мира определится в дуэли хозяйки корта Дженнифер Брэди и румынки Моники Никулеску.

Другая представительница Чехии Люси Шафаржова победила японку Куруми Нару и в следующем раунде может встретиться с Агнешкой Радванской из Польши, если та обыграет американку Коко Вандевэй.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Плишкова Кар. (Чехия, 1) – Чжан Шуай (Китай, 27) – 3:6, 7:5, 6:4

Шафаржова (Чехия) – Нара (Япония) – 6:3, 6:2