Плишкова – в четвертом круге US Open

Чешка Каролина Плишкова в трех сетах одолела Чжан Шуай из Китая в третьем круге US Open. Следующая соперница первой ракетки мира определится в дуэли хозяйки корта Дженнифер Брэди и румынки Моники Никулеску.
Другая представительница Чехии Люси Шафаржова победила японку Куруми Нару и в следующем раунде может встретиться с Агнешкой Радванской из Польши, если та обыграет американку Коко Вандевэй.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Плишкова Кар. (Чехия, 1) – Чжан Шуай (Китай, 27) – 3:6, 7:5, 6:4
Шафаржова (Чехия) – Нара (Япония) – 6:3, 6:2