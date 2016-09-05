22:49 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Плишкова победила Винус Уильямс в четвертом круге US Open

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Каролина Плишкова в матче четвертого круга US Open в трех сетах обыграла американку Винус Уильямс. В четвертьфинале представительница Чехии сыграет против победителя встречи Агнешка Радванска (Польша) - Ана Конюх (Хорватия). Отметим, что Плишкова впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнирах "Большого шлема".

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Кар. Плишкова (Чехия, 10) - В. Уильямс (США, 6) - 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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