Плишкова и Стрыцова вышли во второй круг US Open

Чешка Каролина Плишкова победила Магду Линетт из Польши в первом круге US Open. Первая ракетка мира отдала сопернице всего три гейма. В следующем круге она сыграет с победительницей матча Вероника Сепеде Ройг – Николь Гиббс.
В других встречах Барбора Стрыцова обыграла Мисаки Дои, а Янина Викмайер одержала победу над Лесей Цуренко.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Плишкова (Чехия, 1) – Линетт (Польша) – 6:2, 6:1
Стрыцова (Чехия, 23) – Дои (Япония) – 6:1, 6:3
Викмайер (Бельгия) – Цуренко (Украина, 28) – 6:3, 6:1
Кирстя (Румыния) – Керкхове (Голландия, Q) – 6:1, 6:3