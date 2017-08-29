Плишкова и Стрыцова вышли во второй круг US Open

Чешка Каролина Плишкова победила Магду Линетт из Польши в первом круге US Open. Первая ракетка мира отдала сопернице всего три гейма. В следующем круге она сыграет с победительницей матча Вероника Сепеде Ройг – Николь Гиббс.

В других встречах Барбора Стрыцова обыграла Мисаки Дои, а Янина Викмайер одержала победу над Лесей Цуренко.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Плишкова (Чехия, 1) – Линетт (Польша) – 6:2, 6:1

Стрыцова (Чехия, 23) – Дои (Япония) – 6:1, 6:3

Викмайер (Бельгия) – Цуренко (Украина, 28) – 6:3, 6:1

Кирстя (Румыния) – Керкхове (Голландия, Q) – 6:1, 6:3