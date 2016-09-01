Плишкова и Бабош – в третьем круге US Open

Чешка Каролина Плишкова в двух сетах нанесла поражение Монсеррат Гонсалес из Парагвая во втором круге US Open. В другом поединке ее соотечественница Дениса Аллертова, победившая в первом круге Ану Иванович, уступила шведке Юханне Ларссон. А венгерка Тимеа Бабош обыграла голландку Ришел Хогенкамп и теперь встретится с румынкой Симоной Халеп.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Бабош (Венгрия, 31) – Хогенкамп (Голландия, Q) – 6:2, 6:4

Ларссон (Швеция) – Аллертова (Чехия) – 6:3, 6:1

Плишкова (Чехия, 10) – Гонсалес (Парагвай, Q) – 6:1, 7:5