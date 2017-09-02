Петра Квитова: "Жизнь кажется еще немного странной, но она улучшается"

Чешка Петра Квитова отметила, что вернулась к хорошей форме после ножевого ранения и восстановления. В матче третьего круга US Open она обыграла француженку Каролин Гарсия со счетом 6:0, 6:4.

– Чувствую, что моя жизнь нормальна, особенно когда вокруг много людей, я на корте, – цитирует официальный сайт турнира Квитову. – Очень благодарна за то, что могу снова быть частью этого. Жизнь кажется еще немного странной, но она улучшается. Надеюсь, что однажды она станет еще лучше.

Очень довольна игрой, которую показала. Я играла лучше, чем на турнире в Бирмингеме. Понимала, что с Гарсия будет непросто. Помню последнюю встречу на Кубке федерации, она была просто в огне. Я старалась быть на этот раз активнее.

Трудно сказать, удивляет ли меня моя форма. Я имела не лучшие результаты на таком корте, но чувствую себя хорошо и во время матчей, и на тренировках. Было непросто собрать все воедино. Рада, что это удается.