Петра Квитова: "Свое главное сражение я уже выиграла"

Двукратная победительница Уимблдона Петра Квитова отметила, что уже выиграла свое главное сражение. Сегодня прошла жеребьевка Roland Garros-2017 - первого турнира для теннисистки после восстановления. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил ее в левую руку, после чего она перенесла операцию.

В первом круге Открытого чемпионата Франции чешка сыграет с американкой Джулией Боузрап.

– Я здесь, в турнирной сетке, – приводит WTA Insider слова Квитовой. – Когда я в марте впервые взяла в руки ракетку, ощущения были странными. Я подумала: "Нет, это не моя ракетка. Не моя рука". Я многого не чувствовала. Рада, что мне не пришлось менять технику. Я уже не чувствую боли. Не знаю, какие ощущения будут в матче, но свое главное сражение я уже выиграла.