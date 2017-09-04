Петра Квитова: "Мугуруса была одним из главных фаворитов. Извиняюсь, что обыграла ее"

Чешка Петра Квитова после победы над испанкой Гарбинье Мугурусой (7:6 (7:3), 6:3) в четвертом круге US Open подвела итоги встречи, а также поделилась мнением о своей будущей сопернице - американке Винус Уильямс.

- Прекрасно себя чувствую. Очень рада победе, - цитирует Квитову официальный сайт турнира. - В последних розыгрышах была немного скована. Можно мечтать, но на корте все по-другому. Важную роль играет опыт. Это был отличный матч. В начале у меня были трудности. Я торопилась. Поэтому нужно было успокоиться и втянуться в игру.

Не очень хорошо, что я проиграла гейм, подавая на первый сет. Затем я не очень удачно начала тай-брейк. Довольна, что смогла побороться в долгих розыгрышах. Я все-таки выиграла первый сет. Это стало ключевым моментом... Конечно, Гарбинье была одним из главных фаворитов на турнире и на звание первой ракетки мира. Извиняюсь за то, что обыграла ее. Я очень рада, что продолжаю бороться.

Винус отлично играла с Карлой. В этом году она великолепно выступает на турнирах "Большого шлема". Она дошла до финала Уимблдона. Она - настоящая чемпионка, и все это знают.

Мне будет очень приятно вновь выйти на арену Артура Эша. С Винус у нас всегда упорные матчи. Постараюсь сделать все. Соперница мощно подает. У нее есть что-то, чего не имеют другие игроки. Наверное, постараюсь сыграть так, как сегодня.