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05:11 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Первый брейк-пойнт Федерера в матче с Южным. Видео


Организаторы US Open на странице турнира в Твиттере опубликовали забавное видео первого брейк-пойнта швейцарца Роджера Федерера в матче с россиянином Михаилом Южным​. Швейцарский теннисист одержал победу в пяти сетах.

Следующим соперником Федерера будет испанец Фелисиано Лопес, обыгравший своего соотечественника Фернандо Вердаско.

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