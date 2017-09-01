Первый брейк-пойнт Федерера в матче с Южным. Видео

Организаторы US Open на странице турнира в Твиттере опубликовали забавное видео первого брейк-пойнта швейцарца Роджера Федерера в матче с россиянином Михаилом Южным​. Швейцарский теннисист одержал победу в пяти сетах.

Следующим соперником Федерера будет испанец Фелисиано Лопес, обыгравший своего соотечественника Фернандо Вердаско.