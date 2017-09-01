Первый брейк-пойнт Федерера в матче с Южным. Видео

Организаторы US Open на странице турнира в Твиттере опубликовали забавное видео первого брейк-пойнта швейцарца Роджера Федерера в матче с россиянином Михаилом Южным. Швейцарский теннисист одержал победу в пяти сетах.
Следующим соперником Федерера будет испанец Фелисиано Лопес, обыгравший своего соотечественника Фернандо Вердаско.
That's the BREAK! 🔥🔥@rogerfederer gets the first break of the 5th set and leads Youzhny 4-2.#USOpen pic.twitter.com/QBLwiceaMb– US Open Tennis (@usopen) 31 августа 2017 г.