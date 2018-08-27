Первая ракетка мира впервые в истории проиграла в первом круге US Open

Первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии, проигравшая эстонке Кайе Канепи (2:6, 4:6) в матче первого круга Открытого чемпионата США, установила антирекорд. Лидирующая в рейтинге WTA теннисистка проиграла в первом круге US Open впервые в истории.

На других турнирах "Большого шлема" такое случалось пять раз. Вирджиния Рузичи проиграла на Australian Open-1979, Штеффи Граф – на Уимблдоне-1994, Ангелик Кербер – на Roland Garros-2017, а также Мартина Хингис на "Уимблдон"-1999 и 2001.