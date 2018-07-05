Первая ракетка мира Халеп вышла в третий круг Уимблдона

Первая ракетка мира Симона Халеп переиграла китаянку Чжэн Сайсай (7:5, 6:0) и пробилась во третий круг Уимблдона. На два победных сета румынке понадобился 1 час 16 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 1) - Чжэн Сайсай (Китай) - 7:5, 6:0

В следующем раунде первая ракетка мира сойдет с Се Шувэй, которая ранее переиграла Лару Арруабаррену (6:3, 6:3). Матч состоится 7 июля.