Первая ракетка мира Халеп вышла в третий круг Уимблдона

Первая ракетка мира Симона Халеп переиграла китаянку Чжэн Сайсай (7:5, 6:0) и пробилась во третий круг Уимблдона. На два победных сета румынке понадобился 1 час 16 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 1) - Чжэн Сайсай (Китай) - 7:5, 6:0
В следующем раунде первая ракетка мира сойдет с Се Шувэй, которая ранее переиграла Лару Арруабаррену (6:3, 6:3). Матч состоится 7 июля.
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