Первая ракетка мира Халеп - во втором круге Уимблдона

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп выиграла у Куруми Нары из Японии в первом круге Уимблдона. Ее соперницей во втором круге станет китаянка Чжэн Сайсай, победившая соотечественницу Ван Цян.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Эжени Бушар (Канада, Q) - Габриэлла Тейлор (Великобритания, WC) - 6:0, 4:6, 6:3

Дженнифер Брэди (США) - Катерина Козлова (Украина) - 6:2, 6:7(4:7), 6:2

Тэйлор Таунсенд (США) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 6:4

Александра Соснович (Белоруссия) - Петра Квитова (Чехия, 8) - 6:4, 4:6, 6:0

Чжэн Сайсай (Китай) - Ван Цян (Китай) - 6:3, 4:6, 6:1

Симона Халеп (Румыния, 1) - Куруми Нара (Япония) - 6:2, 6:4

София Кенин (США) - Мария Саккари (Греция) - 6:4, 1:6, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария) - Каролин Гарсия (Франция, 6) - 7:6(7:2), 6:3

Кэти Бултер (Великобритания, WC) - Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) - 6:4, 5:7, 6:4

Наоми Осака (Япония, 18) - Моника Никулеску (Румыния) - 6:4, 6:1