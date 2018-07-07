Первая ракетка мира Халеп проиграла в третьем круге Уимблдона

Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла в третьем круге Уимблдона Си Сувэй из Тайваня со счетом 6:3, 4:6, 5:7. При этом румынка сохранит после окончания турнира первое место в мировом рейтинге, поскольку датчанка Каролин Возняцки вылетела из него ранее.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Си Сувэй (Тайвань) – Симона Халеп (Румыния, 1) – 3:6, 6:4, 7:5

Белинда Бенчич (Швейцария) – Карла Суарес Наварро (Испания, 27) – 6:1, 7:6 (7:3)