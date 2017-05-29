18:14 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции после отказа ее соперницы Патричии Марии Тиг продолжить встречу во втором сете. За выход в третий круг Павлюченкова поборется с победительницей матча Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) - Люси Шафаржова (Чехия).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 16) - Тиг (Румыния) - 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

лёгкая прогулка))

18:18