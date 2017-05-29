Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции после отказа ее соперницы Патричии Марии Тиг продолжить встречу во втором сете. За выход в третий круг Павлюченкова поборется с победительницей матча Вероника Сепеде Ройг (Парагвай) - Люси Шафаржова (Чехия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 16) - Тиг (Румыния) - 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока
shpasic
лёгкая прогулка))
18:18