Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Катерину Козлову - 3:6, 6:4, 6:3.

За выход в третий круг Павлюченкова сыграет с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) - Катерина Бонадренко (Украина).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) - Козлова (Украина) - 3:6, 6:4, 6:3