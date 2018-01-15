Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Катерину Козлову - 3:6, 6:4, 6:3.
За выход в третий круг Павлюченкова сыграет с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) - Катерина Бонадренко (Украина).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) - Козлова (Украина) - 3:6, 6:4, 6:3
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12:27