09:07 | Теннис — "Большой шлем"

Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии

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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Катерину Козлову - 3:6, 6:4, 6:3.

За выход в третий круг Павлюченкова сыграет с победительницей матча Виктория Голубич (Швейцария) - Катерина Бонадренко (Украина).

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 15) - Козлова (Украина) - 3:6, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

на классе.))

12:27