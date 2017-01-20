Павлюченкова впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

25-летняя Павлюченкова впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире в Австралии. Ранее она лишь дважды играла в третьем круге (2011, 2014).

В следующей стадии Павлюченкова сыграет с победительницей матча Елена Янкович (Сербия) - Светлана Кузнецова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 24) - Свитолина (Украина, 11) - 7:5, 4:6, 6:3

Вандевэй (США) - Бушар (Канада) - 6:4, 3:6, 7:5