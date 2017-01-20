05:52 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Павлюченкова впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 4:6, 6:3.

25-летняя Павлюченкова впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире в Австралии. Ранее она лишь дважды играла в третьем круге (2011, 2014).

В следующей стадии Павлюченкова сыграет с победительницей матча Елена Янкович (Сербия) - Светлана Кузнецова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 24) - Свитолина (Украина, 11) - 7:5, 4:6, 6:3

Вандевэй (США) - Бушар (Канада) - 6:4, 3:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2017/11/7/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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howard

Заслужила. Временами показывает идеальную игру, чуть побольше стабильности и до полуфинала можно дошагать.

07:39

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