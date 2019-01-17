Павлюченкова в паре с Севастовой проиграла в первом круге Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова не смогли выйти во второй круг Australian Open в парном разряде. В матче первого раунда они уступили китаянке Хань Синьюнь и хорватской теннисистке Дарье Юрак. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Хань Синьюнь/Дарья Юрак (Китай/Хорватия) - Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) - 6:7 (4:7), 6:3, 6:4
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