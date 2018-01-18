Павлюченкова в паре с Остапенко проиграла в первом круге Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова, выступающая в паре с Еленой Остапенко из Латвии, выбыла из борьбы на Australian Open. В первом круге они проиграли испанкам Ларе Арруабаррене и Аранче Парре Сантонхе со счетом 0:6, 6:4, 0:6.
Арруабаррена и Парра Сантонха в следующем раунде сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Арруабаррена/Парра Сантонха (Испания) – Остапенко/ПАВЛЮЧЕНКОВА (Латвия/Россия) – 6:0, 4:6, 6:0
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shpasic
Алёнка подвела!
09:22
Бней Иегуда
Павлюченковой и в паре сразу наваляли.)) Две баранки, бгг.))
09:18