Павлюченкова в день рождения проиграла Си Сувэй на Уимблдоне

Теннисистка из Тайваня Си Сувэй обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 4:6, 6:3) в первом раунде Уимбллона в женском одиночном разряде. Российская теннисистка сегодня отмечает день рождения - ей исполнилось 28 лет.
Матч продолжался два часа и шесть минут. Представительница Тайваня в следующем раунде сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Си Сувэй (Тайвань) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) - 6:4, 4:6, 6:3
Лара Арруабаррена (Испания) - Ана Богдан (Румыния) - 6:1, 3:6, 8:6
Вера Лапко (Белоруссия) - Кристина Макхэйл (США) - 5:7, 7:5, 7:5
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