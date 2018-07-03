Павлюченкова в день рождения проиграла Си Сувэй на Уимблдоне

Теннисистка из Тайваня Си Сувэй обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (6:4, 4:6, 6:3) в первом раунде Уимбллона в женском одиночном разряде. Российская теннисистка сегодня отмечает день рождения - ей исполнилось 28 лет.

Матч продолжался два часа и шесть минут. Представительница Тайваня в следующем раунде сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Си Сувэй (Тайвань) - Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) - 6:4, 4:6, 6:3

Лара Арруабаррена (Испания) - Ана Богдан (Румыния) - 6:1, 3:6, 8:6

Вера Лапко (Белоруссия) - Кристина Макхэйл (США) - 5:7, 7:5, 7:5