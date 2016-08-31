Павлюченкова стартовала на US Open с победы над Чирико

Россиянка Анастасия Павлюченкова нанесла поражение представительнице США Луизе Чирико в матче первого круга US Open. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Следующей соперницей спортсменки из России станет победитель пары Нао Хибино (Япония) – Кристина Младенович (Франция).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 17) – Чирико (США) – 6:1, 6:4
Гергес (Германия) – Викмайер (Бельгия) – 6:3, 6:2
Броади Н. (Великобритания) – Робсон (Великобритания, Q) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4
shpasic
хорошо размялась, только слишком уж быстро.
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