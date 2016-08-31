00:39 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Павлюченкова стартовала на US Open с победы над Чирико

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Россиянка Анастасия Павлюченкова нанесла поражение представительнице США Луизе Чирико в матче первого круга US Open. Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Следующей соперницей спортсменки из России станет победитель пары Нао Хибино (Япония) – Кристина Младенович (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 17) – Чирико (США) – 6:1, 6:4

Гергес (Германия) – Викмайер (Бельгия) – 6:3, 6:2

Броади Н. (Великобритания) – Робсон (Великобритания, Q) – 6:7 (4:7), 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

хорошо размялась, только слишком уж быстро.

01:26

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